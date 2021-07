Saviez-vous qu'il y a des microbes sous la terre ? Et qu'ils ont plein de choses à nous apprendre ? Avec Bénédicte Menez, chercheuse en géomicrobiologie.

On parle souvent de vie extra-terrestre, mais beaucoup moins de vie intraterrestre... Pourtant 70% des microbes de notre planète sont des intraterrestres !

Ce sont ces drôles organismes, qui appartiennent à la famille des extrêmophiles, qu'étudie la chercheuse Bénédicte Menez.

Intriguée par la présence possible de bactéries de ce type sous les glaciers, elle est venue explorer le Svalbard pour tenter de percer le mystère de ces intraterrestres, ce monde inconnu qui grouille sous nos pieds...

De quoi se nourrissent-ils ? Comprendre comment fonctionnent ces microbes cachés sous terre pourrait nous donner quelques clés sur l’émergence de la vie et nous aider à mieux réfléchir à la gestion des sols de notre planète...

C'est vrai que ces micro-organismes vivent dans des conditions qu'on dit extrêmes et c'est pour ça qu'on les appelle les extrêmophiles. Un organisme est extrêmophile lorsque ses conditions de vie requièrent des conditions à la fois physiques et chimiques qui sont vraiment au bout du bout de ce qu'on connaît de plus dur à supporter.