Au fond, à quoi ça sert d'apprendre ? Avec Jamy Gourmaud. Aujourd'hui, c'est un invité très spécial qui rejoint Mathieu et Olma... Journaliste et animateur bien connu des petits et des grands… Jamy est au Spitzberg !

Venu de la forêt du bassin du Congo pour retrouver son oncle, il évoque sa prise de conscience écologique, ses souvenirs d'une rencontre avec les ours polaires, et ce qu'il aime partager avec les enfants: la connaissance....

Apprendre, c'est essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit. Très souvent, on est amené à réagir avec nos émotions et c'est bien… Mais il faut que nos émotions soient contrôlées par notre connaissance. Parfois, nos émotions peuvent nous amener à faire des erreurs dans un sens ou dans un autre. Mais la connaissance, justement, nous permet de trouver des solutions sans avoir recours à cette émotion et de trouver les bonnes solutions.... Les enfants sont les premiers concernés puisque l'environnement d'aujourd'hui, c'est le terreau de leur environnement de demain. Toutes les connaissances que l'on peut avoir sur notre environnement sont nécessaires pour pouvoir prendre les décisions qui nous amèneront à avoir un environnement préservé.

Jamy Gourmaud est Journaliste, animateur, passeur de savoir.

