Est-ce qu’à force de briller le Soleil va finir par s’éteindre ? Avec l'astrophysicien Roland Lehoucq

Etoile centrale de notre système solaire, le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Sa taille est considérable si on la compare à notre planète: son rayon fait 109 fois le rayon de la Terre. Et il a une masse 330 000 fois supérieure à celle de la Terre!

En observant une aurore boréale, phénomène courant au Svalbard, Mathieu et Olma écoutent l'astrophysicien Roland Lehoucq leur dévoiler les secrets de notre astre...

Mais au fait, pourquoi le soleil brille? Que se passera-t-il quand il n'aura plus d'énergie?

Roland Lehoucq est astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Il a récemment publié Pourquoi le Soleil brille, aux éditions HumenSciences.

Notre Soleil est une étoile tout à fait banale dans les 150 milliards que compte notre galaxie, qui s’appelle la Voie Lactée. Une étoile banale, c’est-à-dire qu’elle n’est ni la plus grosse, ni la plus petite. Et que de nombreuses autres étoiles ont les caractéristiques de masse, de taille ou de luminosité qui sont voisines de celle du Soleil.