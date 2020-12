Quel est l'âge de la Terre ? Et comment s’est-elle formée ? Avec l'astrochimiste Hervé Cottin.

La formation de la Terre a eu lieu il y a environ 4,5 milliards d'années, à peu près en même temps que le système solaire, à partir d’un gros nuage de poussières de roches, de métal et de gaz...

Mais pourquoi l'appelle-t-on la "planète bleue" ? Que sait-on de l’apparition de la vie sur Terre ?

Alors qu'Olma a appris beaucoup de choses sur l’univers et sur l’espace, Hervé Cottin lui conseille de s'intéresser désormais à ce que nous devons sauver : notre bonne vieille Terre. C'est le début d'une nouvelle série de rencontres passionnantes au Svalbard...

Hervé Cottin est astrochimiste professeur de chimie et d’astrochimie, enseignant à l’Université Paris Est Créteil (UPEC) et chercheur au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques(LISA). Il est aussi Président de la société française d’exobiologie.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’au début, à la surface, il faisait 2000 degrés. La Terre était un océan de magma refroidi. Des roches dans notre planète ont libéré de l’eau qui s’est condensée et qui a formé des nuages. Mais on pense que des apports extraterrestres ont contribué à la formation des océans. Astéroïdes et comètes ont pu tomber sur la Terre et contribué à ce mélange. Ce qui est mystérieux et fascinant, c'est qu'on sait que l’eau qu’on peut boire est un mélange d’eau de notre planète et une partie héritée de l’espace.