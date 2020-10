Elle est parfois toute ronde, parfois en croissant… mais pourquoi la Lune change-t-elle comme ça ? Avec l'astrophysicienne Yaël Nazé.

Notre lune est l'astre le plus proche de la Terre.

Mais pourquoi tourne-t-elle autour de la Terre? Et comment s'est-elle formée?

Longtemps, on a cru que la Lune était si lointaine qu'elle était inaccessible. Mais aujourd’hui, grâce aux scientifiques, on en connait beaucoup plus. Comment s'est déroulée cette conquête de la Lune?

Existe-t-il une forme de vie sur la Lune ?

Alors que Yaël Nazé vient d’accoster au Svalbard, Mathieu et Olma partent à la découverte de cet astre qui fascine les hommes depuis toujours...

Yael Nazé est une astrophysicienne belge travaillant à l'Université de Liège. Elle est spécialiste des étoiles massives et de leurs interactions avec leur environnement.

En fait, la Lune, quand elle est au plus près de la Terre, elle est à 357 000 km, et quand elle est au plus loin, elle est à 406 000 km. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait ça correspond à un changement de taille d’à peu près 14% : c’est quasiment rien. En fait, quand on la voit très très grosse, quand elle est bas sur l’horizon, c’est une illusion.

L'équipe

Conception / écriture : Mathieu Vidard, Lucie Sarfaty, Romain Weber

Mathieu Vidard, Lucie Sarfaty, Romain Weber Voix Olma: Emilie Blon-Metzinger

Emilie Blon-Metzinger Réalisation : Fanny Bohuon

: Fanny Bohuon Sound Design : Hervé Bouley

: Hervé Bouley Mixage : Florent Bujon

: Florent Bujon Collaboration sonore : Achille Murat

: Achille Murat Illustration : Julien Mougnon

Olma, un podcast original pour toute la famille de France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie