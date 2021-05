Qu’y a-t-il tout au fond de l’océan ? Ces fonds marins profonds sont-ils habités ? Avec Marie-Anne Cambon, microbiologiste des Écosystèmes Profonds.

Olma a disparu! Heureusement Mathieu peut discuter avec elle grâce au talkie. Comme elle a encore besoin de connaissances pour produire de l'énergie, elle lui propose de rencontrer Marie-Anne Cambon, une spécialiste des abysses qui voyage dans le Spitzberg, à 2350 mètres de profondeur sous l'eau.

Plaines abyssales, volcans, sources hydrothermales, petites crevettes étranges....

A bord de son petit sous marin jaune, elle partage avec lui ses connaissances sur les mondes fascinants des profondeurs marines.

Marie-Anne Cambon est micro-biologiste des profondeurs à l’Ifremer, au sein du Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes. Elle pilote des études et des campagnes océanographiques dédiées à la pérennité des écosystèmes profonds, en particulier leur fonctionnement, leurs cycles de vie et leur protection.

Les abysses, c’est à partir du moment où on n'a plus de lumière. Donc, en fait, les grands fonds marins à partir de 1000 mètres représentent jusqu'à 70% des fonds des océans de la planète Terre. D'ailleurs, on aurait pu l'appeler la “planète Océan”. Et la majorité des zones sont des plaines sédimentaires. Et de temps en temps, on a des zones avec des espèces de grandes montagnes profondes et des grands fumeurs, comme des volcans sous-marins, qui viennent cracher des fumées noires. Et tout autour de ces volcans, nous avons la vie avec des animaux et c'est ça que je suis partie chercher avec mon petit sous-marin jaune.