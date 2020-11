Les atomes sont les minuscules particules élémentaires qui composent la matière. Mais s'ils sont si petits, comment peut-on les voir? Avec l'astrophysicien Hubert Reeves.

Les atomes sont partout dans l’environnement, ce sont eux qui constituent tout ce qui nous entoure : l’air, l'eau, la terre, les matériaux...

Mais c'est quoi exactement un atome? De quoi est-il composé ? Et est ce que l’on sait combien existe t-il d’atomes ?

De l’infiniment grand à l'infiniment petit, Hubert Reeves a accepté de prolonger son séjour au Svalbard pour initier Olma aux secrets de la matière...

Astrophysicien, vulgarisateur et écologiste, Hubert Reeves a publié plusieurs ouvrages de références tel Patience dans l’azur et Poussières d’étoiles. Son dernier ouvrage : La Fureur de vivre, paru au Seuil.

Un atome de fer, qui est ce qu’on appelle une particule élémentaire, et qui représente la nature du fer. Un atome, c’est une petite bille extrêmement petite, et qui est quelque chose qui possède en lui toutes les propriétés du fer. Par exemple la couleur du fer, le fer fond à telle température. C’est un petit peu l’élément recette de ce qu’est la matière solide que nous voyons, et même liquide, et même gazeuse.