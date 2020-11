Est-ce que toutes les galaxies ressemblent à notre Voie Lactée ? Avec l'astrophysicienne Yaël Nazé

L'univers est composé de nombreuses galaxies, dont la nôtre, la Voie lactée. Mais qu’est-ce qu’une galaxie ? Toutes les galaxies sont-elles semblables ? Comment naissent-elles ?

Après avoir été initiés aux secrets de la Lune, Olma et Mathieu retrouvent Yael Nazé pour poursuivre l'exploration du ciel et découvrir les mystères des galaxies....

Regarder les galaxies, observer leurs structures et leurs mouvements, c’est remonter le temps, ouvrir un livre qui nous raconte l’histoire de l’univers… Si les galaxies s’éloignent les unes des autres, à cause de l'expansion de l'univers, il peut aussi y avoir des collisions... Que se passera-t-il quand la Voie lactée rencontrera une autre galaxie ?

Yaël Nazé est une astrophysicienne belge travaillant à l'Université de Liège. Elle est spécialiste des étoiles massives et de leurs interactions avec leur environnement.

On pense que les galaxies ont commencé comme des petits machins un petit peu irréguliers. Et puis, ce qui s’est passé, c’est qu’elles sont entrées en collision. Et là, elles se sont mises à former des structures plus grandes. Vous prenez des irrégulières, vous faites votre structure plate, et puis vous prenez deux grandes structures plates comme la nôtre, eh bien vous arrivez à faire ces oeufs stellaires un peu énormes. Les galaxies, ça se construit à partir de briques qui sont peut-être pas très jolies mais qui sont quand même super intéressantes.