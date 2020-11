Que se passerait-il si on tombait dans un trou noir ? On serait aspirés ? Avec la physicienne Nathalie Palanque-Delabrouille.

Au centre de la plupart des galaxies, on trouve des trous noirs capables d’aspirer toute la matière qui les entoure. On en a découvert plusieurs milliers, mais on pense qu’il en existe des milliards. Il y a les trous noirs super massifs, et les trous noirs stellaires, qui sont plus petits. On se rend compte de l’existence d’un trou noir en étudiant l’effet des objets qui gravitent autour de lui....

Le trou noir qui se trouve au cœur de notre galaxie s’appelle « Sagitarrius A étoile »

Comment se forme un trou noir ? Que se passe-t-il à l'intérieur?

Si on tombait dans un trou noir, est-ce qu'on arriverait dans un autre monde ? La Terre pourrait-elle être aspirée par un trou noir ?

Nathalie Palanque-Delabrouille est cosmologiste, directrice de recherche à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers (CEA). Elle se consacre à l’étude de la matière et de l’énergie noires, composantes principales mais inexpliquées de l’univers.

L’eau tombe dans le lavabo comme la matière va tomber dans le trou noir. Pourquoi est-ce qu’un trou noir s’appelle “trou noir”? D’abord “trou” : toute la matière qui s’approche de trop près d’un trou noir va tomber inéluctablement à l’intérieur du trou noir et ne jamais en ressortir, tout comme l’eau ne ressortira pas du lavabo. Pourquoi “noir” ? Parce qu’un trou noir n’émet aucune lumière. Le trou noir, par lui-même, est totalement invisible. Il aspire tout, mais il n’émet absolument rien. Il n’émet pas de matière, ni de lumière. Même la lumière tombe dans le trou noir et n’en ressort absolument jamais...

