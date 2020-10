Depuis 50 ans les scientifiques ont découvert l’incroyable diversité des planètes du système solaire. Un voyage en compagnie de Mathieu et Olma, ça te dirait ? Avec François Forget, astrophysicien, spécialiste de l’exploration du système solaire.

Que connaissons-nous de toutes ces planètes qui nous entourent ? Quand et comment sont-elles apparues ? Après des siècles d'observation à l’œil nu, on utilise aujourd’hui des sondes spatiales et les télescopes… et on en sait beaucoup plus sur notre système solaire...

Nous te proposons de partir l’explorer, en commençant par les planètes qu’on appelle telluriques, parce qu’elles ont une surface solide en roche. Ce sont celles qui sont les plus proches du soleil…

Ensuite nous poursuivrons notre périple en direction des géantes gazeuses, beaucoup plus grosses, qui sont faites principalement d’hydrogène et d'hélium…

À quoi ressemblent-elles ? Quel est le climat sur place ? Et comment avons-nous découvert ces environnements lointains ?

C'est parti !

Ce qu’il faut retenir, c’est que tout le monde est né en même temps, presque. Le soleil, les planètes, tout ça date de la même époque. A peu près avec les mêmes ingrédients, il y a 4,5 milliards d’années : c’est une distance dans le temps qui est un peu inimaginable...

L'équipe

Conception / écriture : Mathieu Vidard, Lucie Sarfaty, Romain Weber

Réalisation : Fanny Bohuon

Sound Design : Hervé Bouley

Mixage : Benjamin Orgeret

Collaboration : Achille Mura

Olma, un podcast original pour toute la famille de France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie