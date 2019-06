Le dernier né dans la filmographie d'Alain Cavalier s'intitule 'Être vivant et le savoir'. C'est l'histoire d'un film qui n'est pas devenu ce qu'il était prévu qu'il soit. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de fin de vie. C'est encore un très beau film d'Alain Cavalier, invité d'On aura tout vu ce samedi.

'Être vivant et le savoir', d'Alain Cavalier, sort en salles le mercredi 5 juin 2019 © Getty / Erling Mandelmann / Gamma-Rapho

retour sur Cannes

Une semaine après la fin de la 72ème édition du Festival de Cannes, On aura tout vu revient sur le palmarès, le commente, le décrypte et, parfois, le désapprouve. Sont ainsi discutés, entre autres récompenses, la Palme d'or pour Parasite de Bong Joon-Ho, le Grand Prix pour Atlantique de Mati Diop, ou encore le Prix d'interprétation masculine pour Antonio Banderas dans Douleur et Gloire de Pedro Almodovar...

Alain Cavalier pour 'Être vivant et le savoir'

Le cinéma n'a pas tout dit et encore moins tout fait. Ce sera tout du moins le cas tant qu'il restera, comme c'est le cas d'Alain Cavalier, des "filmeurs" et des "filmeuses", résolus à garder une trace de la splendeur de la vie. Ce cinéaste pas comme les autres, au regard et aux films si singuliers, est cette semaine le grand invité de Christine Masson et Laurent Delmas.

Quand je me lève je suis une caméra ; cette caméra, ce sont mes yeux.

Connu pour ses films documentaires dans lesquels il met en boîte des moments de son quotidien, images accumulées au milieu desquelles finit par apparaître la possibilité d'un film, Alain Cavalier présente ce printemps 2019 son nouveau documentaire, Être vivant et le savoir, déjà projeté en séance spéciale au Festival de Cannes.

Synopsis du film Être vivant et le savoir : Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre autobiographique de la romancière : Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé " d’en finir " à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier lui propose de tenir son propre rôle et que lui, soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence.

Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier sort en salles le 5 juin 2019.

les sorties de la semaine

Rocketman de Dexter Fletcher

Joyce de Martin Ziegler

Le Fils d’ Alexander Abaturov

la reprise de Qui a tué le chat ? de Luigi Comencini

la 28ème édition du festival Côté court, festival du court-métrage de Pantin, du 5 au 15 juin 2019

FKA Twigs, "Cellophane" (2019)