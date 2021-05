"Avec Rocky mon rêve éveillé avait le goût du possible et des exploits que l'abnégation me permettait d'espérer "

Raphaël Enthoven © Getty

Oui, Rocky Balboa a réveillé notre jeune philosophe alors il l'a convoqué sur le ring ce matin avec d'autres et dans d'autres aventures. " J'ai d'abord raté l'agrégation de philosophie comme Rocky au sommet de sa gloire " et, comme Rocky, il s'est relevé et il l'a décroché cet agreg !

Invité : RAPHAËL ENTHOVEN, essayiste, professeur de philosophie.

Ces citations sont extraites de son dernier livre et premier roman : " Le temps gagné " aux Editions de l'Observatoire. Au milieu de ce récit beaucoup de références au cinéma comme outil de construction, d'observation, outil critique aussi et, jeune, "une coupable passion" écrit-il, " pour les films de merde " ou, dixit sa mère, "des films manichéens."

Rocky, avec pas mal de nuances, en fait partie. Il figure sur sa liste ce matin et l'on découvrira que la philosophie s'accorde bien aussi avec de jeunes poètes disparus, un extravagant citoyen américain, des hommes en noir, un temple maudit, Guitry ou une oracle et ses cookies !

Carte blanche cinéma à Raphaël Enthoven.

Les films cités

Le cercle des poètes disparus (1990) de Peter Weir

(1990) de Peter Weir Matrix (1999) de Lana Wachowski, Lilly Wachowski

(1999) de Lana Wachowski, Lilly Wachowski L’extravagant Mr Deeds (1936) de Frank Capra

(1936) de Frank Capra Rocky III, l’œil du tigre (1983) de Sylvester Stallone

(1983) de Sylvester Stallone Men in Black III (2012) de Barry Sonnenfeld

(2012) de Barry Sonnenfeld Faisons un rêve (1936) de Sacha Guitry

(1936) de Sacha Guitry Indiana Jones et Le Temple maudit (1984) de Steven Spielberg

(1984) de Steven Spielberg Si Versailles m’était conté (1954) de Sacha Guitry

Rocky III : Mister T et Sylvester Stallone © Getty / MGM / United Artists Foreign Distribution Organization

Le cadeau offert à l'invité :

« City Hall » de Frederik Wiseman, un coffret BR et DVD, édité chez Jour2Fête

L'actualité des livres:

« C’était Kubrik » de Michael Herr , publié aux Editions Séguier

de , publié aux « Seraing » de Luc et Jean-Pierre Dardenne, publié aux Editions Yellow Now

L'actualité des DVD :

« Black Jack » de Ken Loach , édité chez Rimini

de , édité chez « Frances » de Graeme Clifford, édité chez Studio Canal

La programmation musicale :