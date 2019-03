Un peu plus d'un mois après le décès du compositeur Michel Legrand, "On aura tout vu" consacre une émission entière à sa carrière prolifique (et merveilleuse) pour le cinéma, entre comédies musicales et bandes-originales de légende. Christine Masson et Laurent Delmas reçoivent Stéphane Lerouge et Jean-Paul Rappeneau.

Le compositeur Michel Legrand est décédé le 26 janvier 2019. Il laisse une œuvre immense, notamment pour le cinéma. © Getty / Wojtek Laski

Michel Legrand est décédé le 26 janvier 2019. C'était un samedi, quelques heures seulement avant On aura tout vu. L'émission recevait ce jour-là Éric Cantona et Pascal Thomas pour évoquer la sortie de deux films. Le décès du grand Michel a perturbé cette émission prévue et un hommage, trop bref, lui fut rendu. Un mois plus tard, après les réactions à vif et le trop-plein d'émotion, Christine Masson et Laurent Delmas décident de consacrer une émission complète à la carrière cinématographique du compositeur. Ils reçoivent en direct ce samedi le cinéaste Jean-Paul Rappeneau, grand mélomane, pour lequel Michel Legrand a composé plusieurs bandes-originales (Le Sauvage, Les Mariés de l'an deux ainsi que La Vie de château) et le spécialiste de musiques de film Stéphane Lerouge, également biographe de Michel Legrand.

Une émission comme un hommage pour célébrer, bien sûr, sa collaboration avec Jacques Demy, rendue célèbre par des films tels que Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg ou encore Lola, mais aussi pour évoquer et découvrir des œuvres, des anecdotes et des bandes-originales moins connues, moins évidentes ou plus insolites.

Il y a dix ans, le 16 janvier 2009, à l'occasion d'une rétrospective qui lui était consacrée à la Cinémathèque française, à Paris, Michel Legrand avait invité Christine Masson et Laurent Delmas chez lui, pour un entretien intimiste et chaleureux. On aura tout vu vous propose de le (re)découvrir.

22 min On aura tout vu - 'On aura tout vu' du 16 janvier 2009, avec et chez Michel Legrand

►►► ALLER + LOIN | (ré)écouter l'intégralité de l'émission du 16 janvier 2009 avec Michel Legrand et Kate Winslet

