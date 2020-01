2010-2020: une décennie de cinéma

2020: le cinéma est partout. Plus seulement dans les salles, ni chez nous, mais au café, dans le métro, sur des écrans qui tiennent désormais dans la poche. Comme la dernière fresque de Scorsese réduite à un timbre poste. Faut-il s'en réjouir ? pas si sûr.

Janvier 2020 : une décennie de cinéma vient de s'écouler. Quoi de neuf en 10 ans?

Beaucoup dans la forme et la technologie surtout avec l'émergence de nouveaux supports de visionnage. Visionner un film plutôt que de mater une toile. Ou alors la toile est désormais universelle. Netflix, Amazon et consors..Streaming et algorithmes. Nouveaux mots et maux.

Et pendant ce temps-là à Hollywood, Disney mange tout le monde : Fox, Marvel, Pixar, Star Wars.

Pour analyser cette révolution numérique, trois invités: Jordan Mintzer du Hollywood Reporter, Alex Vicente pour El Pais en Espagne, et Thomas Baurez pour France 24.

Mais ces 10 ans ont aussi vu exploser une vague asiatique et émerger de nouveaux talents, des cinéastes très prometteurs. Nous avons sorti nos listes.

PROGRAMMATION MUSICALE

Mark Ronson / Anderson paak, Then there were two (2019)

LA PARUTION INCONTOURNABLE

Le Dictionnaire des cinémas chinois, Chine, Hong Kong, Taïwan. Sous la direction de Nathalie Bittinger.Edition Hémisphères/Maisonneuve et Larose