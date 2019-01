Jusqu'au bout il aura été un jeune cinéaste en liberté, avec l'ardeur et la patience d'un amateur qui n'a cessé d'expérimenter les contradictions de la morale et du désir sous des dialogues virtuoses. C'est Eric Rohmer qui est tout en haut de notre affiche dans On Aura Tout Vu.

Eric Rohmer et Pascale Ogier sur le tournage des "Nuits de la pleine lune" © Getty

Avec les actrices : Arielle Dombasle et Amanda Langlet et l'historien du cinéma et spécialiste de Rohmer : Jean Douchet

On en a parlé :

Les costumes font leur cinéma, les carnets de Mimi Lempicka, de Mimi Lempicka et Marie Simon, Aux éditions du Chêne

André Bazin. Ecrits complets. Edition établie par Hervé Joubert-Laurencin, Publiés aux Editions Macula (2018) : Des écrits rassemblant pour la première fois tous les articles écrits par celui qui fut, sans conteste, l’un des plus importants critiques de cinéma mondiaux [...]

Pascale Ogier, ma soeur, d'Emeraude Nicolas, paru aux éditions Filigranes (2018) . Il y a trente ans nous quittait Pascale, tout juste récompensée pour son rôle dans Les Nuits de la pleine lune. Elle fêtait ses vingt-cinq printemps, j’avais soufflé mes douze bougies ; nous étions demi-sœurs. Le temps passe, les photos dorment, rangées ici et là, dispersées. (Re)cherches, (re)découvertes, rencontres, (ré)assemblage : livre-hommage [...]

La sortie sur les écrans le 23 janvier 2019 du quatrième long-métrage d'Arielle Dombasle : Alien Crystal Palace

Autour d'Eric Rohmer :

Une rétrospective intégrale de ses films à la Cinémathèque française (75012) du 9 janvier au 11 février 2019 et au Cinéma Louxor (75018) du 16 janvier au 5 février 2019

Une programmation spéciale Éric Rohmer sur Arte les 2 et 4 février 2019 (dates sous réserve) avec Pauline à la plage, Conte d’été et, dans le magazine "Court-circuit", La Boulangère de Monceau et La Carrière de Suzanne.

Tous les films seront visibles en replay pendant 7 jours sur arte.tv

Tous les films du cinéaste ont été édités en DVD/Blu-Ray chez Potemkine :

A voir et à écouter :

Radio France propose 4 concerts à l'Auditorium et au Studio 104 sur le thème : Musique et Cinéma. Sous le parrainage du cinéaste Bertrand Tavernier :

Les sorties de la semaine :

Vous avez entendre le titre musical suivant :

Recommencer, Hubert Lenoir (2018)