Avec Jean-Claude Carrière, ami et scénariste de Milos Forman et Laurent Vachaud, cinéphile, scénariste et admirateur du réalisateur tchèque devenu américain. Mort le 13 avril dernier, Milos Forman en 12 films a imaginé un cinéma qui défend les libertés individuelles contre toutes les formes de totalitarisme.

Milos Forman et Tom Hulce sur le tournage d’ “Amadeus” (1984) © AFP / The Saul Zaentz Company AMLF / Collection Christophel

Les sorties de la semaine

Cornelius, le meunier hurlant, de Yann Le Quellec BA

Senses 1 & 2, de Ryûsuke Hamaguchi BA

Takara, la nuit où j'ai nagé, de Damien Manivel et Kohei Igarashi BA

Comme des rois, de Xabi Molia BA

Hotel salvation, de Shubhashish Bhutiani BA

Daphné, de Peter Mackie Burns BA

Les films de la semaine

Exposition Rétrospective "Chris Marker, les 7 vies d'un cinéaste" à la Cinémathèque de Paris jusqu'au 29 juillet

SUPERORGANISM, Reflections on the screen