Le cinéaste américain Alexander Payne nous parlera de son film Donwsizing, en salles le 10 janvier et nous sommes allés rencontrer Benoit Poelvoorde lors du dernier jour de tournage du prochain film de Quentin Dupieux dans le Quartier de La Défense dans les Hauts de Seine

Alexander Payne et Benoit Poelvoorde © AFP

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie.

Ce projet, Alexander Payne le garde sous le coude depuis 2009. Il a entre-temps réalisé The Descendants puis Nebraska.

Matt Damon rejoint la liste des acteurs miniaturisés au tournage parmi lesquels Grant Williams dans L'homme qui rétrécit, Robert Oliveri et Amy O'Neil dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, Dennis Quaid dans L'aventure intérieure ou plus récemment Jean Dujardin dans Un Homme à la hauteur et Paul Rudd dans Ant-Man. Il était également question de miniaturisation dans Le Voyage fantastique de Richard Fleischer (1966).

Benoit Poelvoorde vient lui d'achever le tournage de Au poste de Quentin Dupieux avec Anaïs Demoustier, Grégoire Ludig et Orelsan

