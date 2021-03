C'est sans doute ce qui nous manque le plus en ce moment et depuis un an maintenant, cet élan quand on se lève chaque matin, cet élan vital et ce sentiment de faire partie du monde. Heureusement le cinéma est là pour l'exprimer à notre place.

Philippe Le Guay

C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous manque tellement ce grand écran, ce grand miroir ... La vie au cinéma est plus intense, elle va plus vite, le cinéma c'est LE MOUVEMENT, oui l'élan vers l'autre, le désir aussi et c'est le thème qu'il a choisi ce matin.

Invité : PHILIPPE LE GUAY, scénariste et réalisateur. "l'année Juliette ", " Le coût de la vie ", " Les femmes du sixième étage ", " Alceste à bicyclette " entre autres...

Cinéphile depuis l'enfance. " Le cinéma" dit-il " est rassurant pour qui a peur de la vie." Dans sa liste de films ce matin des fermiers, un clochard, un maître d'hôtel, un kayak, Rome, Manhattan et l'Irlande...

Les films cités :

"Notre pain quotidien" (1934) de King Vidor. Avec Karen Morley, Tom Keene, John Qualen

