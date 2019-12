"Être scénariste c'est préparer le lit où les autres vont ensuite faire l'amour" dixit Billy Wilder qui en connaissait un rayon sur la question... Scénariste, un travail de l'ombre pour un film en pleine lumière. Et pourtant ce sont bien eux les maîtres du jeu : les raconteurs d'histoires au sens le plus noble.

Les scénaristes © Getty / selimaksan

Nous en avons choisi trois aujourd'hui.

Elle définit le scénario comme la carte précise d'un voyage à faire qui sera le film mais qui n'est pas un voyage. Agnès de Sacy, notre première invitée est scénariste, notamment pour et avec Valéria Bruni-Tedeschi, Zabou Breitman, Roshdy Zem et Pascal Bonitzer dont elle co-signe cette histoire "Les envoûtés", le nouveau film du réalisateur, sur les écrans mercredi prochain. Ce film est une libre adaptation d'ouvrages d' Henri James et de Witold Gombrowicz.

A ses côtés ce matin, un scénariste-réalisateur ou réalisateur-scénariste, c'est selon ; Gilles Marchand. Parfois Dominik Moll écrit ses films, mais, en ce cas précis, il co-écrit le nouveau film de Moll "Seules les bêtes" d'après l' œuvre de Colin Neil, sorti ce mercredi.

Un troisième invité et un troisième cas de figure, un réalisateur adapte une histoire vraie avec celui qui l'a vécue. Guillaume de Fontenay, réalisateur canadien français, est notre troisième invité. Dans "Sympathie pour le diable", il raconte la vie d'un reporter de guerre, Paul Marchand, pendant le siège de Sarajevo. Le film est sur nos écrans depuis le 27 novembre.

Nos trois invités nous raconterons cette activité assez fascinante qui consiste à écrire un film.

