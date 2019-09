" J'aime écrire, j'aime voyager et j'aime ce que le cinéma m'a toujours permit de vivre ". Melvil, un prénom romanesque et une vie qui l'est tout autant. Alors le voici cet acteur-voyageur avec nous ce matin.

L'acteur, musicien et réalisateur Melvil Poupaud pendant la Berlinale le 8 février 2019. © AFP / Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Il cherchait un enfant au visage très doux pour incarner le mal absolu et déjà l'ambiguité dès son premier film à 10 ans " La ville des pirates "de Raoul Ruiz jusqu'à aujourd'hui, Melvil Poupaud a déjà 35 ans de cinéma, et il ne les fait pas.

L'acteur Melvil Poupaud dans le film "La ville des pirates" de Raoul Ruiz / The Bureau Films

Oui : à 10 ans chez Ruiz, 20 avec Rohmer à 30 chez Ozon, 40 avec Dolan et tant d'autres encore. Melvil, un enfant qui a grandi avec les films, a voyagé avec eux et toujours ce plaisir de jeu intact.

L'acteur Melvil Poupaud dans le film "Conte d'été" d'Éric Rohmer. / Les Films du Losange

" Mille Melvil " c'est le titre de cette carte blanche que lui offre le forum des images à Paris. Une carte blanche autour de l'enfance et de l'enfant acteur. Les films des autres, les siens et beaucoup d'invités pour entourer ce parcours.

Du 18 au 28 septembre, le Forum des images propose une carte blanche à Melvil Poupaud. Intitulée Mille Melvil, cette proposition offrira un portrait du comédien en 24 films ainsi que des rencontres avec des invités de son choix.