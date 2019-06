En 2019, le film d'animation connaît un succès florissant et ravit petit·e·s et grand·e·s. Pourtant, le cinéma d'auteur et de patrimoine a également de quoi donner aux enfants le goût du cinéma. Pour aider les parents, Lydia Boukhrief et son mari Nicolas publient un livre qui recense 100 films ayant ce pouvoir.

Lydia Boukhrief et son époux Nicolas viennent de publier le livre '100 grands films pour les petits : de Max Linder à La Tortue rouge' pour transmettre leur cinéphilie aux petit·e·s © Getty / Klaus Vedfelt

De Fantasia à Zéro de conduite, de Peau d'âne au Voyage de Chihiro, de Kurosawa à Victor Fleming, les films et les cinéastes capables de faire naître la cinéphilie chez les plus jeunes spectateurs et spectatrices sont vraiment très nombreux, peut-être même beaucoup trop nombreux, si l'on se retrouve en position de devoir choisir. Malgré l'immense difficulté de la tâche, Lydia et Nicolas Boukhrief sont parvenus à n'en retenir « que » cent. Ils ont écrit 100 grands films pour les petits : deMax Linderà La Tortue rouge, paru en coédition chez Gründ et Arte éditions.

Résumé de l'éditeur : Un guide pour aider les parents à bâtir un socle de cinéphilie chez les jeunes enfants de 3 à 8 ans. Les mots de cette construction sont : l'émerveillement, la curiosité et l'envie de cinéma.

Comment former le goût des jeunes enfants devant ce raz-de-marée d'histoires, d'images et de musique rarement enrichissantes ?

Pour commenter leur cinéphilie et leur sélection, Nicolas et Lydia Boukhrief sont ce samedi les invités de Christine Masson et Laurent Delmas.

Les sorties de la semaine

Être vivant et le savoir d’ Alain Cavalier

Parasite de Bong Joon-Ho

Les Particules de Blaise Harrison

Piranhas de Claudio Giovannesi

Salauds de pauvres de Patrice Leconte , GiedRé , Sophie Forte , Christophe Alévêque , Nadia Kozlowski-Bourgade , Charles Dubois , Albert Meslay , Brigitte Busquet , Phil Marboeuf , Rémi Cotta , Miguel-Ange Sarmiento , Jean-Claude Deret et Beef

, , , , , , , , , , , et la réédition de deux comédies de Nanni Moretti, La messe est finie et Bianca, sous le titre Viva Nanni ! Deux comédies de Nanni Moretti

On en a parlé

On les a annoncés

Programmation musicale

Roméo Elvis, "Malade", extrait de l'album Chocolat (2019)