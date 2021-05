Au départ il y a l'admiration pour les comédiennes et comédiens dont, adolescent, il découpe photos et articles dans les revues spécialisées. Cinq décennies plus tard, ils sont toujours au coeur de son activité. Il a beau connaître les coulisses, il reste émerveillé.

Dominique Besnehard © AFP / Joël Saget

Invité : DOMINIQUE BESNEHARD, producteur.

A l'aéroport de Montréal dans les années 80, on lui demande : Votre profession ? Agent artistique. On lui répond : c'est le grade supérieur de l'agent d'entretien ! Une anecdote qui ouvre le nouveau livre de Dominique Besnehard " Artmédia, une histoire du cinéma français " co-signé avec Nedjma Van Egmond aux Editions de l'Observatoire.

Agent artistique il l'a été pendant vingt ans auprès des plus grands acteurs français. Acteur lui-même et désormais producteur et co-fondateur du festival du film francophone d'Angoulême.

Pour le reste, pas 10% mais 100% d'implication dans le cinéma.

Ce matin nous lui demanderons de dresser la liste de ses envies. Huit films, de Jean Renoir à Xavier Beauvois, plus une Brigitte et deux Marlène !

Les films cités:

"Nous ne vieillirons pas ensemble" de Maurice Pialat

de Maurice Pialat "La règle du jeu" de Jean Renoir

de Jean Renoir "Le Mépris" de Jean-Luc Godard

de Jean-Luc Godard "Des hommes et des dieux" de Xavier Beauvois

de Xavier Beauvois "La fièvre au corps" de Lawrence Kasdan

de Lawrence Kasdan "La rumeur" de William Wyler

de William Wyler "La scandaleuse de Berlin" de Billy Wilder

de Billy Wilder "Symphonie pour un massacre" de Jacques Deray

Jean Yanne et Marlène Jobert dans "Nous ne vieillirons pas ensemble" © AFP / Bernard Prim/ Collection Christophe L

