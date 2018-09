Edouard Baer et Vincent Lacoste, deux acteurs, deux générations mais tous les deux inclassables, légers, profonds, hors normes.

Edouard Baer et Vincent Lacoste © AFP

Edouard Baer dans "Mademoiselle de Joncquières" d'Emmanuel Mouret ; L'acteur à propos de son rôle :

Ce marquis, son métier c'est de faire l'amour

Vincent Lacoste dans le deuxième film du réalisateur Thomas Lilti, "Première année". La vie de deux copains en première année de médecine :

"L'un a une vocation chevillée au corps, l'autre le fait pour faire plaisir à son père

Pour aller plus loin

Les cadeaux des invités :

Le DVD du film de Jacques Rivette "La religieuse", inspiré du roman du même nom du philosophe Diderot, interdit dès sa sortie en 1966, avec Anna Karina, qui vient de paraître chez StudioCanal dans une version restaurée inédite.

Les quatre films d'Alfred Hitchcock tournés entre 1939 et 1947 (Rebecca, La maison du docteur Edwardes, Les Enchaînés, Le procès Paradine) en collaboration avec le producteur américain David O. Selznick. Ils sont disponibles à partir du 12 septembre 2018 en Blu-Ray et DVD individuels chez Carlotta Films. Chez le même éditeur sorti en 2017 : un coffret Alfred Hitchcock, les années Selznick contenant les quatre films du "Master" + des suppléments (extraits des entretiens Truffaut/Hitchcock, analyses, etc...) + un livre, "La conquête de l'indépendance" illustré de photos rares et inédites.

Les livres et DVD cités :

Les Dames du bois de Boulogne, de Robert Bresson (1945). Un DVD à paraître le 25 septembre 2018 aux Éditions Digibook Collector Blu-ray + DVD + Livret. Collection : Héritage

de Robert Bresson (1945). Un DVD à aux Collector Blu-ray + DVD + Livret. Collection : Héritage Histoire de Mme de La Pommeraye, Diderot (dont s'inspire le film d'Emmanuel Mouret, Mademoiselle de Joncquières ) Chez Folio (2018)

Diderot (dont s'inspire le film d'Emmanuel Mouret, ) Chez Folio (2018) Anathan un film de Josef von Sternberg, Ed. Capricci (2018)

Les sorties de la semaine :

A la recherche d'Ingmar Bergman , de Margarethe von Trotta (documentaire, All., Fr.) BA

, de Margarethe von Trotta (documentaire, All., Fr.) Invasion , de Kiyochi Kurosawa (Japon) BA

, de Kiyochi Kurosawa (Japon) Shéhérazade (Fr.), de Jean-Bernard Marlin BA

(Fr.), de Jean-Bernard Marlin Sofia (Fr.), de Meryem Benm'Barek BA

(Fr.), de Meryem Benm'Barek Whitney (Documentaire, USA), de Kevin MacDonald BA

(Documentaire, USA), de Kevin MacDonald Anatahan, (Japon, 1953) de Josef Von Sternberg BA

et aussi : Sollers Point-Baltimore, de Matthew Portefield (sorti en salles le 29 août) BA

Le titre musical diffusé :

Tout ce qui te touche, Barbara Carlotti (2018)