Le film mythique "2001, l'Odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick, sorti en 1968, ressort en 70 mm dans une copie tirée du négatif original sous la supervision de Christopher Nolan. Pour nous en parler, le critique et historien du cinéma Laurent Vachaud et Désirée, projectionniste au cinéma l'Arlequin à Paris.

"2001, l'odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick (1968) © AFP / Archives du 7eme Art / Photo12

Le négatif originel de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick sorti en 1968, était conservé précieusement dans un coffre. Le film ressort en 70 mm en copie supervisée par le cinéaste américain Christopher Nolan (Traduction Harold Manning). Ce film visionnaire, poème métaphysique sur les origines et le destin de l'humanité, matrice du film de science fiction est une splendeur. Il ressort en salles le 13 juin prochain.

Tom MISCH/DE LA SOUL, It runs through me

Les cinémas qui projetteront le film en 70 mm

L'Arlequin à Paris jusqu'au 12 juin.

Le Grand Mercure d'Elbeuf du 11 au 31 juillet

L'Apollo de Rochefort à partir du 15 août

Le Kinépolis de Lomme du 15 juin au 8 juillet