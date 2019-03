Une fois n'est pas coutume, le magazine cinéma de France Inter a cette semaine pour thématique... la mode ! Le documentaire intitulé "McQueen" qui sort en salles ce mercredi 13 mars est en effet consacré au créateur de mode Alexander McQueen, considéré comme un précurseur autant que comme un provocateur.

"McQueen", documentaire de Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, sort en salles en France le 13 mars 2019 © Ann Ray

"Mc Queen", de Ian Bonhôte et Peter Ettedgui

Comment un jeune homme issu de la classe ouvrière est devenu un génie de la mode ? Et, surtout, comment raconter son histoire ?

Le créateur de mode Alexander McQueen est décédé en 2010, à l'âge de 40 ans. Par son travail au sein de la maison Givenchy, mais surtout avec la maison qu'il a créée à son nom, il est aujourd'hui reconnu dans le milieu de la mode comme l'une des figures majeures de la fin du XXème et du début du XXIème siècles. Une icône d’ascendance modeste qui a brillé comme une étoile filante... Son audace, sa créativité et sa liberté auront laissé une empreinte marquante sur la génération suivante de créateurs et de créatrices. Le documentaire McQueen de Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, mêlant témoignages exclusifs de sa famille et de ses proches, archives inédites, porté par une bande-originale puissante, est un hommage sincère et personnel autant qu'un portrait saisissant de ce visionnaire aussi tourmenté qu’inspiré.

Christine Masson et Laurent Delmas reçoivent Peter Ettedgui, l'un des deux coréalisateurs du film, le coiffeur de mode Nicolas Jurnjack, proche d'Alexander McQueen et la photographe Ann Ray qui a suivi et photographié le créateur pendant plus de dix ans.

les sorties de la semaine

on en a parlé

rendez-vous

Quand les Russes s'enflamment, cinquième édition du Festival du film russe de Paris, du 11 au 18 mars 2019

programmation musicale

Loyle Carner feat. Kiko Bun & Rebel Kleff, "You Don't Know" (2019)