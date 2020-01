Marcel Proust le pratiquait en littérature: échapper au temps par la longueur de la phrase en multipliant les va-et-vient. C'est exactement pareil au cinéma: entamer un mouvement, celui de la caméra, sans ne jamais l'arrêter, l'interrompre par un point de montage. Cela s'appelle un PLAN SEQUENCE.

.Déjà présent en 1927 chez Murnau dans " L'aurore ". Un homme traverse un champ pour retrouver sa maîtresse qui l'attend au clair de lune...

Oui, toute la grammaire cinématographique était déjà là au début du 20 ième siècle. Mais la technique de ce plan séquence a évolué jusqu'à pouvoir le faire durer tout un film. Dernier exemple en date, 1917 de Sam Mendes.

1heure et 59 minutes en continu pour filmer le dangereux périple de deux jeunes soldats anglais traversant le territoire ennemi depuis les tranchées pour délivrer un message capital et sauver 1500 soldats.

Unité de temps, de lieu, d'action, comme au théâtre, celui en l'occurence des hostilités.

SAM MENDES est notre premier invité. Nous l'avons rencontré juste avant qu'il ne reçoive à Hollywood deux Golden Globes, meilleur réalisateur et meilleur film.

Pour expliquer et commenter cette technique et cette philosophie du plan séquence, un cinéaste et un chef opérateur.

NICOLAS BOUKHRIEF, auteur déjà de huit longs métrages, de " Va mourir "à " Trois jours et une vie "

JONATHAN RICQUEBOURG, directeur de la photo, notamment de " Shéhérazade " et plus récemment de " L'angle mort ".

Nicolas Boukhrief a choisi le plan séquence de La soif du mal réalisé en 1958 par Orson Welles

Jonathan Ricquebourg a choisi le plan séquence de Soy Cuba réalisé en 2003 par Mikhail Kalatozov

