Deux façons de raconter le monde. Dans une version nocturne avec l'espoir, au bout de la nuit, de reprendre sa vie en main. Dans une version diurne faite de poésie et d'humour pour surmonter cette époque cruelle, la nôtre, dans deux films.

Vincent Macaigne dans "Médecin de nuit" © Partizan Films | Bruno Podalydès dans "Les deux Alfred" © Af Brillot

Un héros comme un révélateur de la nuit dans un portrait moderne de Paris. Un médecin humain, trop humain...

Invité: Vincent Macaigne. Il est Michaël dans " Médecin de nuit " d'Elie Wajeman. Un type à la fois doux et violent, un rôle qu'il investit totalement et sans doute l'une de ses meilleures prestations au cinéma. " Médecin de nuit " cette perle noire sort mercredi prochain.

Lui est obligé de cacher sa paternité pour trouver du travail, H24 et no child !

Invité: Bruno Podalydès, le réalisateur de ce film " Les deux Alfred ". Une histoire irrésistible et poétique sur la puissance de l'entraide dans l'enfer de ce monde connecté. " Les deux Alfred " avec Denis et Bruno Podalydès et Sandrine Kiberlain. Il sort lui aussi mercredi prochain.

Les cadeaux offerts aux invités :

le Blu-ray de " La peau douce" de François Truffaut , édité chez Carlotta Films

de , édité chez Le Blu-ray de "La croisière du Navigator" de Buster Keaton, édité chez Lobster Films

La programmation musicale :