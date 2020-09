"L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose" Marcel Proust. Oui, apprendre à se définir, cerner ses désirs face aux attentes des parents, des adultes et aux injonctions de la société.

Emma et Anaïs © Ad Vitam

Ils sont tous uniques ces adolescents, lui en a choisi deux pour incarner cette parenthèse vertigineuse dans une vie. Cinq ans pour entrer dans ce que l'on appelle l'âge adulte, cinq ans filmés au plus près de deux adolescentes : Sébastien Lifshitz est notre invité.

Dans son film " Adolescentes " il a suivi Anaïs et Emma à Brive, leurs joies, leurs peines, les obstacles, la construction. Cinq années résumées en deux heures et quinze minutes, au fil de jours ordinaires et extraordinaires comme ce film précieux.

A ses côtés nous retrouverons ses deux "héroïnes", Anaïs et Emma. Elles nous raconterons la grande aventure de ce film.

" Adolescentes " est sorti ce mercredi 9 septembre.

