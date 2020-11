Samedi matin, intérieur jour. Un studio de radio dans Paris. A l'intérieur deux hommes, une femme, trois personnages derrière un micro. Quelles sont leurs intentions ? Que va-t-on leur faire dire ? Comment va-t-on les filmer ? C'est tout l'enjeu du cinéma dans un espace confiné et c'est le thème de notre film ce matin.

Reda Kateb et Tahar Rahim dans "Un prophète" de Jacques Audiard © Roger Arpajou

Oui, il en faut des trésors d'imagination pour raconter des histoires dans des espaces limités et c'est pour cette raison que nous l'avons invité : THOMAS BIDEGAIN, scénariste et réalisateur. Ensemble nous allons parcourir son best of de films confinés. Confinés par la loi, par amour, accident ou par nécessité.

De " Lifeboat " d'Alfred Hitchcock à " The Truman show " de Peter Weir ou comment raconter et filmer l'humain de façon encore plus intense...

Voici la liste des films dont vous entendez des extraits durant l'émission:

"Un prophète" de Jacques Audiard (2009) - Avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif

"ARIANE "de Billy Wilder, un coffret collector DVBR édité chez Carlotta Films

"Chroniques du cinéma confiné 17/03/2020 - 22/06/2020" , un livre publié par Fiches du Cinéma Editions

, un livre publié par Fiches du Cinéma Editions "ANGELE" de Marcel Pagnol , un DVD édité CMF/MPC

de , un DVD édité "KANAL" d'Andrzej Wajda, un DVD édité par Malavida

