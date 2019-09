Inspiré du roman de Pierre Lemaitre, Trois jours et une vie réalisé par Nicolas Boukhrief sort en salles mercredi prochain.

Image du film "Trois jours et une vie" réalisé par Nicolas Boukhrief. © Nicolas Schul/2019 MAHI FILMS- GAUMONT-FRANCE 3 CINEMA-GANAPATI-LA COMPANY-UMEDI

Un jour Claude Sautet lui a dit : " Toi, quand tu joues, on ne sait jamais si tu es sincère ou si tu te fous de notre gueule. Tu n'es pas facilement cernable. " C'est toujours vrai, même après quatre vingt dix films. Et c'est tout ce qui fait le charme le mystère et le talent de CHARLES BERLING. La caméra, dont il se méfiait, l'a enfin apprivoisé à trente cinq ans, ses vrais débuts au cinéma.

C'est la première fois que nous le recevons. Nous aimons sa nature caméléon qui lui permet d'habiter tous le rôles, même les seconds, et de leur redonner une valeur, un blason comme dans ce film " Trois jours et une nuit " de Nicolas Boukhrief. Il y incarne le père de la toute jeune victime d'un meurtre. Ce film noir est adapté du livre de Pierre Lemaitre. Nous l'entendrons aussi. L'écrivain est fasciné par les acteurs capables, comme Charles Berling, de restituer en quelques plans des sentiments qu'il a mit lui des heures à comprendre... Le mystère de l'acteur, de " Ridicule " de Patrice Leconte à aujourd'hui. C'est ce mystère que nous tenterons ce matin d'élucider.