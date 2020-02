"Au cinéma on vous met dans une tour d'ivoire. Le théâtre, lui, remet les idées en place et il ne fait pas appel aux mêmes nerfs et on y est plus vulnérable". Parole de grande actrice, de théâtre et de cinéma. Oui, une grande actrice et pour la première fois sur notre affiche !

L'actrice Dominique Blanc © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Il apparaît, il ouvre même le spectacle, le rabbin Isidor Chemelwitz et derrière cette voix, ce maquillage et ce costume, une femme :

DOMINIQUE BLANC est notre invitée unique.

Un rabbin, une mère mormone, un chirurgien, un bolchevik, Ethel Rosenberg, un ange, elle est tout cela à la fois dans " Angels in America " de l'auteur américain Tony Kushner et mit en scène à la Comédie Française par Arnaud Desplechin.

Un homme de cinéma au théâtre qui offre à Dominique Blanc une multitude de personnages et son exceptionnelle capacité à elle de les faire vivre et vibrer.

Théâtre et cinéma, au coeur de notre propos ce matin avec une comédienne qui connaît la musique ( 3 Molière, 4 César) et qui nous racontera de l'intérieur son expérience de la scène et des plateaux.

PROGRAMMATION MUSICALE

Stephan EICHER Je n'attendrais pas, (2020)

LE CADEAU OFFERT A DOMINIQUE BLANC

Au hasard Balthazar et Mouchette de Robert Bresson, en version restaurée 4K, Editions Potemkine

LE FESTIVAL DU MOMENT

La 58eme rencontre cinéma de Pézenas du 14 au 20 février