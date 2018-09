S'emparer d'un genre, abandonner le mythe sans trahir la réalité historique et à l'arrivée faire un grand film personnel : "Les Frères Sisters", le huitième film de Jacques Audiard

Joaquin Phoenix et John C. Reilly © UGC Distribution

Première partie

Le réalisateur Jacques Audiard et son scénariste Thomas Bidegain pour le film Les Frères Sisters.

Seconde partie

L'interview de l'acteur américain John C. Reilly pour son rôle dans Les Frères Sisters.

Les cadeaux des invités

• Le diable trouve à faire, de James Baldwin, aux éditions Capricci (2018)

• Le guide Paris des 1000 lieux cultes, aux éditions Fantrippers (2018)

Les sorties de la semaine

• Dovlatov, d'Alexey Guerman (Russie)

• Thunder Road, de Jim Cummings (États-Unis)

• Le pape François : un homme de parole, de Win Wenders (États-Unis)

• Ma fille, de Naidra Ayadi (France)

• Okko et les fantômes, de Kitarō Kōsaka (Japon.)

• Le Temps des forêts, documentaire de François-Xavier Drouet (France)

• bien sûr Mademoiselle de Joncquières, d'Emmanuel Mouret (France)

• et Première Année, de Thomas Lilti (France) dont on parlait dans "On aura tout vu" la semaine dernière.

Les films de la semaine

À lire

Les Frères Sisters, de l'écrivain canadien Patrick deWitt, publié en 2012 et actuellement réédité en poche chez Actes Sud.

Et aussi

• Le Forum des Images à Paris fête ses 30 ans, du 17 septembre au 7 octobre 2018, en programmant 30 films, en recevant 30 cinéastes et deux acteurs "pour qui 30 ans, c'est encore demain" : Adèle Haenel et Vincent Lacoste.

• La 7ème édition du festival De l'écrit à l'écran, se tiendra à Montélimar du 19 au 25 septembre 2018

Le titre musical de cette semaine :

"Little girl & the whistlin' train" – The Inspector Cluzo (2018)