Certaines phrases prononcées au bon moment peuvent agir comme un viatique... Cette formule par exemple énoncée un jour par le metteur en scène Jacques Lassale et qu'elle a bien retenu : " On est acteur pour savoir qui on est " A nous maintenant de reconstituer le puzzle après ses 60 films.

Emmanuelle Devos © Getty

Invitée : EMMANUELLE DEVOS

Une actrice née comme on dit et née très tôt dans les coulisses de théâtre. Elle a même salué à six ans aux côtés de sa mère comédienne, sans avoir joué, certes, mais avec déjà cette folle envie d'interpréter. Oui, 80 films en trente ans. Révélée par Arnaud Desplechin, d'autres suivront parmi lesquels Jacques Audiard, Eric Rochant, Emmanuel Carrère, Pascal Bonitzer, Jérôme Bonnel et bien d'autres...

Emmanuelle Devos, singulière, imprévisible et audacieuse dans ses choix d'actrice. Comme celles et ceux dont elle va dresser la liste ce matin. Par parenthèse, de sacrées personnalités...

Ces films et ces prestations choisis par l'actrice nous donnerons l'occasion d'approfondir la définition de l'acteur...

Les films cités :

L’armée des ombres (1969) de Jean-Pierre Melville

(1969) de Jean-Pierre Melville Elle s’en va (2013) de Emmanuelle Bercot

(2013) de Emmanuelle Bercot Une journée particulière (1977) de Ettore Scola

(1977) de Ettore Scola La maman et la putain (1973) de Jean Eustache

(1973) de Jean Eustache La fille au bracelet (2020) de Stéphane Demoustier

(2020) de Stéphane Demoustier Hier, aujourd’hui ou demain (1964) de Vittorio De Sica

(1964) de Vittorio De Sica Call Me by your name (2018) de Luca Guadagnino

(2018) de Luca Guadagnino Secret Sunshine (2007) de Lee Chang-Dong

(2007) de Lee Chang-Dong Happy Valley (depuis 2014) une série (3 saisons) de Sally Wainwright

Une journée particulière © AFP / Compagnia Cinematografica Champi / Collection ChristopheL

Le cadeau offert à l’invité :

"Le Chat" de Pierre-Granier Deferre, édité par Coin de Mire Cinéma

L’actualité livres :

« En cherchant Parvulesco » de Christophe Bourseiller , un livre publié aux Editions La Table ronde

de , un livre publié aux "Encyclopédie du film policier français"de Patrick Brion, un livre publié aux Editions Télémaque

L’actualité DVD/BR

"Yalda" de Massoud Bakhshi , édité par Pyramide Films

de , édité par « Tsai Ming-Liang - Les trois premiers films » un coffret DVD édité aux Editions Survivance

La programmation musicale :