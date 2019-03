Pour cette émission en public et en direct du Salon Livre Paris, qui se tient au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, du 15 au 18 mars, Christine Masson et Laurent Delmas se demandent comment se porte le secteur de l'édition cinéma. Réponse avec quatre éditeurs... qui résistent !

"On aura tout vu" sera ce samedi en direct du Salon Livre Paris à la Porte de Versailles © AFP / Patrick Kovarik

France Inter fête le livre au Salon Livre Paris et propose une série d'émissions en direct et en public. Pour l'occasion, On aura tout vu organise une table ronde autour de l'édition cinéma, un secteur éminemment riche et diversifié, mais qui a connu des jours plus fastes.

Analyses de films, biographies d'acteurs et d'actrices, coffrets rétrospectifs avec des livrets inédits, entretiens avec des cinéastes, essais et même bandes-dessinées, très nombreux sont les ouvrages qui paraissent chaque mois sur le septième art et ses ramifications.

Comment s'en sortir dans un secteur concurrentiel qui ne vend plus autant qu'avant ?

Quelles innovations proposer ?

Sur quels nouveaux terrains jouer ?

Éléments de réponses avec quatre invités, quatre éditeurs... qui résistent !

Vincent Paul-Boncour , directeur et cofondateur de Carlotta Films

, directeur et cofondateur de Benjamin Fogel , directeur et fondateur des éditions Playlist Society

, directeur et fondateur des éditions Thierry Lounas , cofondateur et directeur des éditions Capricci

, cofondateur et directeur des éditions Guy Astic, fondateur et directeur des éditions Rouge Profond

le livre Vous êtes de la famille ? à la recherche de Jean Kopitovitch de François-Guillaume Lorrain, paru chez Flammarion

de François-Guillaume Lorrain, paru chez Flammarion le livre Federico Fellini : six ans avec le maestro (1954-1960) de Dominique Delouche, paru chez La Tour Verte

de Dominique Delouche, paru chez La Tour Verte le livre Chant-contre-chant - Fonctions de la chanson dans les films de Nanni Moretti de Pierre Sky, paru chez Marest

de Pierre Sky, paru chez Marest le livre Tout Truffaut : 23 films pour comprendre l'homme et son cinéma d'Anne Gillain, paru chez Armand Colin

Cinéma du réel, festival international du film documentaire, du 15 au 24 mars 2019, à Paris

programmation musicale

Eddy de Pretto, "Sensible", extrait de Culte (2018)