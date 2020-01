Lorsqu'un grand acteur américain débarque à Paris pour la promotion de son film il reste en général cloîtré 24 heures dans son cinq étoiles à répondre, un peu mécaniquement parfois et pour quelques minutes, aux questions des journalistes français.

Lui est sorti de sa zone de confort pour nous rejoindre dans nos studios et nous accorder le temps qu'il fallait.

Mais ce n'est pas un grand acteur américain comme les autres, c'est WILLEM DAFOE sur notre affiche ce matin.

120 films en 40 ans de carrière, depuis " Les portes du paradis " de Michael Cimino jusqu'à celui-là, " Tommaso ", sa cinquième collaboration avec Abel Ferrara. Dafoe y incarne une sorte de double du cinéaste américain, un artiste vivant à Rome, comme lui, ancien junkie, comme Ferrara, en couple et luttant pendant qu'il écrit son prochain film à ses démons, dont celui de la jalousie...

Soldat angélique dans " Platoon " d'Oliver Stone, violeur dans " Sailor et Lula " de Lynch, psychiatre tourmenté chez Lars von Trier (Antichrist), Pasolini chez Ferrara ou la voix du rat dans " Fantastic mister Fox " de Wes Anderson...

Autant de registres pour l'acteur alternant seconds et premiers rôles et faisant souvent le grand écart entre films à gros budgets ( le bouffon vert dans les " Spiderman " de Sam Raimi entre autres ) ou véritables expérimentations avec Cronenberg, Schrader ou plus récemment dans " Lighthouse " aux côtés de Robert Pattinson.

Nous avons rencontré Willem Dafoe et évoqué avec lui ce film bien sûr mais aussi sa méthode de jeu, son statut à Hollywood ou ses expériences parfois extrêmes avec les cinéastes. Généreux, ambitieux dans la pratique de son métier, artisan plutôt que star, Willem Dafoe est notre invité unique.

LES ACTUALITES DE LA SEMAINE

Cannes Trente-neuf/Quatre-vingt-dix, écrit et mis en scène par Etienne Gaudillère. En tournée à Thonon-Evian puis à Cannes

Le 32ème Festival Premiers plans d'Angers, du 17 au 26 janvier 2020

La revue trimestrielle Revus et corrigés, 5ème numéro

