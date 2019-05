Le 72ème Festival de Cannes s'est ouvert ce 14 mai 2019. Entre la sélection officielle, les films hors-compétition, la Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la critique, la sélection de l'Acid, ce sont plusieurs dizaines de films qui sont proposées. "On aura tout vu" propose donc un bilan à mi-parcours.

Le festival international du film de Cannes s'efforce de représenter le cinéma dans toute sa diversité, à travers une programmation cosmopolite, diverse, bigarrée et (on peut enfin le saluer) un peu plus féminisée qu'à l'ordinaire. Pour tenter de se faire l'écho de ces horizons cinématographiques multiples et pluriels, la programmation d'On aura tout vu à l'heure cannoise, pour un bilan de la première semaine du festival, propose le blouson d'un acteur français à contre-emploi, le voyage d'un réalisateur français des tours de Montfermeil à la Croisette, un acteur espagnol et son réalisateur fétiche, un acteur américain plus habitué aux coups de pompe qu'aux coups de fusil dans la tête des zombies, une actrice française dans la peau d'une philosophe au secours d'un maire désemparé.

Au programme, donc, de cette émission spéciale en direct du Palais des festivals, pour la 72ème édition du Festival de Cannes :

Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles (en compétition, sortie en salles le 25 septembre 2019)

et (en compétition, sortie en salles le 25 septembre 2019) Sorry we missed you de Ken Loach (en compétition, sortie en salles au second semestre 2019)

(en compétition, sortie en salles au second semestre 2019) On va tout péter de Lech Kowalski (présenté à la Quinzaine des réalisateurs, date de sortie inconnue)

(présenté à la Quinzaine des réalisateurs, date de sortie inconnue) La Cordillère des songes de Patricio Guzmán (présenté en séance spéciale dans la sélection officielle, sortie en salles le 30 octobre 2019)

(présenté en séance spéciale dans la sélection officielle, sortie en salles le 30 octobre 2019) Atlantique de Mati Diop (en compétition, date de sortie inconnue)

(en compétition, date de sortie inconnue) Little Joe de Jessica Hausner (en compétition, date de sortie inconnue)

