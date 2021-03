"Je rêve d'une œuvre où la profondeur donnerait la main à la légèreté comme la marche à la danse." Cette phrase de Nietzsche pourrait parfaitement s'appliquer à son œuvre à lui profonde et légère, trépidante et précise !

Invité: Le cinéaste JEAN-PAUL RAPPENEAU

Pourquoi si peu de films, huit au total, réalisés en 50 ans de cinéma ? " Parce-que quand on est vraiment engagé dans un film, ce film devient une raison de vivre." Alors voici les huit raisons de vivre : de " La vie de château " à " Belles familles " et entre les deux d'autres merveilles de comédies " Les mariés de l'an 2", " Le sauvage ", " Tout feu tout flamme", " Cyrano de Bergerac ", " Le hussard sur le toit " et " Bon voyage"

Vite énoncées mais longuement mûries ces histoires épiques, élégantes, explosives parfois,

d'amour la plupart du temps.

Nous allons les parcourir avec lui ce matin, ces partitions peuplées de grands solistes : Deneuve, Belmondo, Depardieu, Binoche, Noiret, Montand, Adjani...

Les films de Jean-Paul Rappeneau :

La vie de Château (1966)

Les Mariés de l'an Deux (1971)

Le Sauvage (1975)

Tout feu tout flamme (1982)

Cyrano de Bergerac (1990)

Le Hussard sur le toit (1995)

Bon voyage (2003)

Belles Familles (2015)

Les cadeaux à l’invité :

« L’étrange Monsieur Victor » de Jean Grémillon , édité par Pathé Films : (1938 - Avec Raimu, Pierre Blanchar, Madeleine Renaud, Andrex, Armand Larcher et Viviane Romance)

Le coffret DVD « Nouvelle comédie française » édité par Shellac avec trois films : « La Fille du 14 juillet » (Antonin Peretjatko - 2013) - « Apnée » (Jean-Christophe Meurisse - 2016) - « Gaz de France » (Benoît Forgeard – 2016)

édité par avec trois films : « La Fille du 14 juillet » (Antonin Peretjatko - 2013) - « Apnée » (Jean-Christophe Meurisse - 2016) - « Gaz de France » (Benoît Forgeard – 2016) « Britannia Hospital »de Lindsay Anderson, un DVD édité par Doriane Films et Studio Canal : (1982 - Avec Leonard Rossiter, Brian Pettifer, John Moffatt, Fulton MacKay, Vivian Pickles, Barbara Hicks, Graham Crowden, Jill Bennett, Malcolm McDowell)

