C'est un premier film très ambitieux. Et ils devraient tous l'être... Construit, pensé, glacial comme la situation qu'il décrit et les questions qu'il provoque. Un grand film et un film important ce matin sur notre affiche: "Ceux qui travaillent" d'Antoine Russbach sera dans les salles dès mercredi.

Photo du film "Ceux qui travaillent" réalisé par Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay. © 2019 Condor Distribution

" Ceux qui travaillent " est un film important pour comprendre et décrypter une époque, un monde, le nôtre.

Un cadre supérieur dans une grande entreprise de fret maritime va prendre seul une décision qui va lui coûter son poste. Un acte criminel qui va questionner l'homme, le système et le prix moral à payer.

Aux côtés d'Antoine Russbach ce matin, le co-auteur de cette histoire, Emmanuel Marre. Il est également cinéaste et auteur notamment "d'un château l'autre " remarquable moyen métrage multi primé. Enfin, pour incarner, donner corps et substance à ce film, qui d'autre que lui ? Olivier Gourmet. Si ce n'est pas l'un de ses plus beaux rôles, ça y ressemble ! "Ceux qui travaillent " sort mercredi prochain.