Deux films sur notre histoire de France, sur nos espérances et ce qu'elles sont devenues.

Gustave Kervern et Pierre Schoeller © Getty

Avec Pierre Schoeller réalisateur de Un peuple et son roi ; et Gustave Kervern, co-réalisateur avec Benoît Delépine de I Feel Good

Et au téléphone, Germain Sarhy, le fondateur de la communauté Emmaüs Pau-Lescar.

Les cadeaux des invités :

- Misère et noblesse,un film de Mario Mattoli (Italie, 1954) avec Toto et Sophia Loren, sorti en DVD dans sa version intégrale restaurée, chez Tamasa Diffusion, avec en bonus un livret de 16 pages.

- Coincoin et les z'inhumains, une mini-série écrite et réalisée par Bruno Dumont. Après le succès de sa série Le p'tit Quinquin diffusée sur Arte en 2017, Bruno Dumont a imaginé une saison 2, diffusée en quatre épisodes sur la chaîne franco-allemande les 20 et 27 septembre 2018, à 20h55. Cette seconde saison paraît simultanément en DVD chez Arte Editions.

- Adieu Bonaparte, de Youssef Chahine (1985) avec notamment Patrice Chéreau et Michel Piccoli + livret de présentation du film (chez TF1 Studio, dans la collection "Héritage", Automne 2018)

- Cornelius , le meunier hurlant, de Yann Le Quellec (chez Ad Vitam)

Les films de la semaine :

L'amour est une fête, de Cédric Anger (France)

Avant l'aurore, de Nathan Nicholovitch (France./Cambodge)

Climax, de Gaspard Noé (Fr)

Fortuna, de Germinal Roaux (Suisse)

Leave no trace, de Debra Granik (USA)

Plongeons !, documentaire moyen-métrage par un collectif.

Le poulain, de Mathieu Sapin (France)

Volubilis, de Faouzi Bensaïdi (France/Maroc)

et enfin Les Frères Sisters, de Jacques Audiard qui était l'invité de "On Aura Tout Vu" samedi dernier

On a parlé :

De la 27ème édition du festival de Biarritz Amérique Latine qui se tiendra du 24 au 30 septembre 2018. Parmi les jurés : le réalisateur Laurent Cantet (Entre les Murs), l'actrice Marie Gillain ou encore l'écrivain Mathias Enard, (Prix Goncourt 2015)

Du Festival Annecy Cinéma Italien qui se tiendra à la même période (24-30 septembre 2018). Moments forts : la remise du Prix Sergio Leone 2018 à Alice Rohrwacher pour son film Heureux comme Lazzaro ; et une soirée de clôture couronnée par la présence de l'actrice franco-italienne Valeria Bruni Tedeschi.

Ce samedi 22 septembre 2018, la Société des Réalisateurs de Films et la Mairie de Paris organisent un rassemblement de solidarité avec le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov et 70 autres prisonniers politique,s tous détenus en Russie. Une projection du film du cinéaste, Gamer, aura lieu à 20h devant l'ambassade russe à Paris, dans le square Claude Debussy, 38 boulevard Lannes, 75016

Toujours ce samedi 22 septembre, se tient à Toulouse le FIFIGROT, le 7ème Festival International du Film Grolandais, avec notamment Benoît Delépine. La programmation, c'est ici.

Le titre musical diffusé dans l'émission :

La marcheuse, Christine and the Queens (2018)