Dis-moi quels films tu aimes et je te dirai qui tu es ! Oui, le cinéma permet aussi de se dévoiler alors nous allons tenter l'expérience avec lui. On connait ses mots, sa poésie, sa musique. Ce matin nous allons découvrir son cinéma.

Feu ! Chatterton © Radio France / Christophe Abramowitz

Un physique d'acteur à la Rhett Butler, une voix de velours frappé, une moustache en accent circonflexe encadrant un sourire désarmant, il est l'une des cinq têtes pensantes d'un groupe très stylé, très lettré : Feu! Chatterton

Invité : Arthur Teboul, chanteur et auteur de trois albums déjà et dans ce dernier. " Palais d'argile " treize morceaux pour diagnostiquer une époque, la nôtre. La poésie qui a inspiré le nom de son groupe parcourt ses chansons et lui permet d'explorer notre langue autrement.

Et le cinéma dans tout ça ? Si on connait un peu ses textes et sa musique on ne sera pas si étonnés de découvrir sa top liste cinéma : des univers décalés, poétiques, baroques et politiques.

De Chris Marker à John Cassavetes en passant par David Lynch et Jim Jarmusch le leader de

Feu! Chatterton nous dévoilera ce matin son univers ciné.

Les films cités :

"Mulholland Drive" (2001) de David Lynch

(2001) de David Lynch "Down by Law" (1986) de Jim Jarmusch

(1986) de Jim Jarmusch "Let’s get Lost" (2008) de Bruce Weber

(2008) de Bruce Weber "Sans soleil" (1983) de Chris Marker

(1983) de Chris Marker "Space Jam" (1997) de Joe Pytka

(1997) de Joe Pytka "Soy Cuba" (2003) de Mikhail Kalatozov

(2003) de Mikhail Kalatozov "La dixième victime" (1967) de Elio Petri

(1967) de Elio Petri "Love Streams" (1985) de John Cassavetes.

Chet Baker dans le film "Let's get lost" / Le Pacte

Le cadeau offert à l’invité :

« De sang froid » (1967) de Richard Brooks, un coffret DVD/BR, édité par Wild Side Video

L’actualité des livres :

L’actualités des DVD :

« Le malin » (1979) de John Huston , édité par Carlotta

(1979) de , édité par « Malmkrog » (2020) de Cristi Puiu, édité par Shellac

Programmation musicale :