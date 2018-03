L'esprit de Mai 68 a soufflé sur le cinéma, le cinéma comme arme de lutte où les travailleurs prennent la parole. Souvenirs avec Michel Andrieu,scénariste et réalisateur, Pierre-Henri Deleau sélectionneur de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes de 1969 à 1998, et Luc Béraud, réalisateur.

Jean-Luc Godard filme les manifestations en mai 1968 © AFP

Les sorties de la semaine

Mektoub my love : canto uno, de Abdellatif Kechiche BA

The captain l'usurpateur, Robert Schwentke BA

La prière, Cédric Kahn BA

Les bonnes manières, de Juliana Rojas et Marco Dutra BA

9 doigts, F.J. Ossang BA

Après la guerre, de Annarita Zambrano BA

Démons du paradis, de Jude Ratman BA

Les sorties de la semaine

La programmation musicale

Jimi HENDRIX, All along the watchtower

Itinérances, le festival de cinéma d'Alès, c'est du 23 mars au 2 avril, le programme est ici