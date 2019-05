Quelques heures avant sa clôture, il n'est pas trop tôt pour dresser un bilan du festival. Et selon la plupart des professionnel·le·s, 2019 est un très bon cru. On en discute avec les correspondants étrangers et les interviews de Quentin Tarantino, Arnaud Desplechin, Ken Loach, Céline Sciamma et Corneliu Porumboiu.

La cérémonie de clôture du 72ème Festival de Cannes a lieu le 25 mai à partir de 19 heures 15 © Christophe Bouillon / FDC

Quelques heures avant que le jury, présidé cette année par Alejandro G. Iñárritu, ne rende son verdict, au cours d'une cérémonie de clôture fort attendue, il est déjà l'heure, ce samedi matin, de regarder dans le rétroviseur les films présentés au cours des douze jours qu'a duré la 72ème édition du Festival de Cannes.

Pour la plupart des professionnel·le·s ayant eu la chance d'assister aux projections, il n'y a pas de doute : la sélection officielle de cette année 2019 compte un bon nombre d'excellents films et même quelques chefs-d’œuvre.

un festival de cinéastes

Aussi, après une première édition d'On aura tout vu en direct de Cannes consacré très majoritairement aux acteurs (et à une actrice), cette seconde émission sur la Croisette est dédiée aux réalisateurs et réalisatrices, qui ont fait de cette édition un si bon cru, avec les interviews de :

Quentin Tarantino pour Once Upon A Time... In Hollywood (en compétition, sortie en salles le 14 août 2019)

pour Once Upon A Time... In Hollywood (en compétition, sortie en salles le 14 août 2019) Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu (en compétition, sortie en salles le 18 septembre 2019)

pour Portrait de la jeune fille en feu (en compétition, sortie en salles le 18 septembre 2019) Corneliu Porumboiu pour La Gomera (Les Siffleurs) (en compétition, date de sortie inconnue)

pour La Gomera (Les Siffleurs) (en compétition, date de sortie inconnue) Arnaud Desplechin pour Roubaix, une lumière (en compétition, date de sortie inconnue)

pour Roubaix, une lumière (en compétition, date de sortie inconnue) Ken Loach pour Sorry We Missed You (en compétition, sortie en salles au second semestre 2019)

le point de vue de nos confrères

Parce qu'au Festival international du film, des journalistes du monde entier assistent aux projections, nos confrères et les correspondants étrangers invités à l'occasion dans On aura tout vu étaient à Cannes ces derniers jours. Qu'ont-ils retenu, eux, de cette édition ? S'il fallait ne retenir qu'un film et qu'une réplique, quels seraient-ils ? La réponse de nos amis Alex Vicente, pour l'Espagne, Ben Croll, pour les États-Unis, et Thomas Baurez pour la France.

avec les critiques des films de Cannes

A Hidden Life (Une vie cachée) de Terrence Malick (en compétition, date de sortie inconnue)

(en compétition, date de sortie inconnue) Parasite de Bong Joon Ho (en compétition, sortie en salles le 5 juin 2019)

(en compétition, sortie en salles le 5 juin 2019) Le Traître de Marco Bellocchio (en compétition, sortie en salles le 6 novembre 2019)

(en compétition, sortie en salles le 6 novembre 2019) Mektoub My Love : Intermezzo d' Abdellatif Kechiche (en compétition, date de sortie inconnue)

(en compétition, date de sortie inconnue) L'Angle mort de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic (présenté à l'Acid, sortie en salles le 16 octobre 2019)

l’Œil d’or 2019

De plus en plus présent sur le grand écran et dans les festivals, de plus en plus apprécié du public cinéphile et des professionnel·le·s, le documentaire se taillait une belle part, cette année encore, au sein des différentes sélections du Festival de Cannes. L’Œil d’or, Prix du documentaire, a été créé en 2015 par la Scam, à l’initiative de Julie Bertuccelli, avec la complicité du Festival de Cannes. Il récompense un film parmi l'ensemble de ceux présentés dans toutes les sections cannoises (Sélection officielle ; Quinzaine des Réalisateurs ; Semaine de la Critique). Cette année le jury, présidé par Yolande Zauberman, a décerné deux prix ex æquo ce samedi 25 mai 2019 au matin. Le palmarès, rendu public, en avant-première dans On aura tout vu est donc le suivant :

For Sama de Waad Al Kateab et Edward Watts (présenté en séance spéciale dans la sélection officielle, date de sortie inconnue)

(présenté en séance spéciale dans la sélection officielle, date de sortie inconnue) La Cordillère des songes de Patricio Guzmán (présenté en séance spéciale dans la sélection officielle, sortie en salles le 30 octobre 2019)

