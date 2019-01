Hommage à Michel Legrand. Deux films sont à l'honneur dans On aura tout vu, ce samedi : Éric Cantona tient le premier rôle dans "Ulysse et Mona" de Sébastien Betbeder ; Pascal Thomas vient de réaliser son dix-neuvième long-métrage, "À cause des filles ..?".

"Ulysse et Mona", de Sébastien Betbeder, avec Éric Cantona et Manal Issa, sort en salles ce mercredi 30 janvier 2019 © Envie de Tempête Productions

Aujourd'hui, les acteurs ont « moins de gueule ». Pas lui. De plus, au physique, il ajoute la poésie. Éric Cantona, invité d'On aura tout vu, est un personnage solitaire, à la ville comme dans le nouveau film de Sébastien Betbeder, Ulysse et Mona. Face à lui dans l'émission, une troupe sonore de maris, de femmes et d'amant·e·s : la galerie de personnages du film À cause des filles..? de Pascal Thomas, le réalisateur est le second invité du jour.

Éric Cantona

L'acteur et ancien footballeur tient le premier rôle dans Ulysse et Mona, celui d'un artiste qui renonce à créer dans une forme d'opposition à l'époque. Arrêter, c'est un geste fort qu'Éric Cantona lui-même a déjà effectué, dans une autre vie. C'est peut-être pour cette raison qu'il est si juste dans ce rôle d'Ulysse, artiste contemporain, qui s'est retiré du monde. Il vit en ermite jusqu'à l'arrivée de la jeune Mona. Et le film commence, un "film de rencontres", comme le qualifie son réalisateur Sébastien Betbeder.

Pascal Thomas

Le réalisateur aime citer cette phrase de Marcel Proust qui dit « Tout notre malheur vient de notre désir d'aimer » et c'est, dans une certaine mesure, le sujet de son nouveau film À cause des filles..?. Un marié s'y enfuit le jour de ses noces, mais la cérémonie est maintenue et chacun·e des invité·e·s raconte une histoire d'amour déchu, déçu, perdu, jusqu'à la fantaisie et le burlesque.

les sorties de la semaine

on en a parlé

Le DVD du film Venez donc prendre le café chez nous d'Alberto Lattuada (1970), à paraître le 29 janvier chez Tamasa

Le DVD du film Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin (2018), paru chez Ad Vitam

rendez-vous

Premiers Plans - Festival d'Angers : le festival des premiers films européens, du 25 janvier au 3 février 2019

Festival international du film fantastique de Gérardmer, du 30 janvier au 3 février 2019

Rétrospective Alberto Lattuada à la Cinémathèque française, à Paris, du 30 janvier au 25 février 2019

programmation musicale

Arctic Monkeys, "One Point Perspective", extrait de Tranquility Base - Hotel + Casino (2018)