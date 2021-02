"Avec mon père j'allais voir des westerns et des péplums dans les salles de quartier et avec ma grand-mère des pâtisseries autrichiennes du genre Sissi impératrice."

Depuis, son éventail de spectatrice s'est élargi tout comme son registre d'actrice-réalisatrice capable, dans les 90 rôles de sa filmographie, d'explorer toutes les nuances du jeu.

Vous n'êtes pas soucieuse de votre image ? Lui a-ton demandé un jour. Réponse : " Je suis soucieuse d'une image véridique. Le spectateur me regarde comme il veut."

INVITEE : JOSIANE BALASKO, actrice, réalisatrice, scénariste, dialoguiste.

Oui l'image de la femme et surtout le regard posé sur elle par la société a changé et elle n'y est pas étrangère au travers de toutes celles qu'elle a incarné. En écrivant aussi pour elle des rôles que d'autres, sans imagination, n'auraient même pas conçu. Et elle, qu'est-ce qui la fait rire et qu'est-ce qui l'émeut dans les films ? Des acteurs, des répliques, de vrais sujets cachés dans des comédies.

Josiane Balasko a carte blanche ce matin, de Lubitsch à Blier, pas de drames et pas mal de chansons...

Les films cités :

"Certains l’aiment chaud" (1959) de Billy Wilder. Avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon

