Vous entendez une musique et tout de suite, des images vous viennent en tête. C'est un peu, beaucoup l'idée d'une bande originale de film: l'associer parfois, pour toujours, à une histoire, à une actrice, une scène, un film. Et ce matin, nous parcourerons cette partition 2019 qui s'achève.

Leonardo di Caprio dans Once upon a time... in Hollywood © Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Oui, nous n'en garderons que les meilleurs à nos yeux. Des musiques, originales ou non, posées au bon moment d'une scène. Pas un habillage mais un accompagnement ou une proposition décalée parfois. Et pour cela, deux spécialistes seront à nos côtés: Olivier Cachin, journaliste musique au Mouv', et Olivier Nuc aux commande de la rubrique Musique au Figaro.

Nous deux plus eux deux égalent quatre voix très contrastées pour une liste de BO 2019 totalement subjective !

Les choix d'Olivier Cachin

« Piranhas » de Claudio Giovannesi (musique Andrea Moscianese)

« La Paranza Dei Bambini »

« Downton Abbey » de Michael Engler (Musique John Lunn)

« Theme Song »

« Once Upon A Time… In Hollywood » de Quentin Tarantino (Multi Compositeurs)

I Cantori Moderni Di Alessandroni « Dinamite Jim »

« L’Heure De La Sortie » de Sébastien Marnier (Musique Zombie Zombie)

« Pissing In A River » (Patti Smith cover)

Les choix d'Olivier Nuc

Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood - Mrs Robinson

Music of My Life - Bruce Springsteen – dancing in the Dark -

The Dead Don’t Die SQURL (instrumental)

Les choix de Christine Masson

90’s par Morissey - We'll let you know

Salut de Joe Dassin

Les choix de Laurent Delmas

Le Traitre - Verdi Nabucco va pensiero

La chanson de Jeanne par Christophe



La programmation musicale

CD LAURA CAHEN « la complainte du soleil »