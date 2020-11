Ce soir-là la salle était pleine. Nous nous étions tous déplacés pour ce film là "Presque célèbre" de Cameron Crow et, des années après, je me souviens encore de cet enthousiasme palpable, tous unis dans le noir à ressentir, s'émouvoir, rire en même temps à cette histoire projetée sur grand écran. Inoubliable !

Marcello Mastroianni et Federico Fellini sur le tournage de "Intervista" © AFP

Oui, le cinéma est un culte pratiqué collectivement. Et ce culte là reste interdit depuis un mois maintenant...

Le 15 décembre et si les chiffres de la pandémie sont rassurants les salles vont réouvrir. En attendant cette date et des jours meilleurs nous nous pencherons ce matin sur le cinéma dans le cinéma avec notre invité : Nicolas BOUKHRIEF. Réalisateur de " Va mourire " à " Trois jours et une nuit" mais aussi " Made in France " ou " Le convoyeur ". Réalisateur mais aussi spectateur passionné, cinéphile.

Avec lui nous reviendrons sur ces scènes de film tournées dans des salles de cinéma de toutes sortes...Chez Fellini, Godard, Truffaut, Kubrick ou Scorsese rien que ça !

"Ozu en couleurs" , un coffret édité par Carlotta Films

, un coffret édité par "Carnets 1933-1963" de Yasujiro Ozu, un livre publié par Carlotta Films

