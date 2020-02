Au lendemain de la 45ème cérémonie des césar nous reviendrons sur cette soirée pour en commenter les résultats et les moments forts. Mais nous profitons de cette " célébration " du cinéma français pour décerner nos récompenses à des corps de métier rarement évoqués ou invités dans une émission de cinéma.

Trois postes essentiels sur un tournage et jamais récompensés.

Invités :

Valérie Roucher, première assistante mise en scène. Un métier pivot au sein de l'équipe de tournage puisque beaucoup d'éléments dépendent du plan de travail et de l'organisation des journées.

Valérie Roucher a travaillé notamment avec Nicolas Pariser ( "Alice et le maire "), Robin Campillo, Céline Sciamma, Louis Garrel...

Jeanne Fontaine-Sarda, scripte. La mémoire d'un film, responsable de la continuité du récit parce qu'un film n'est jamais tourné dans l'ordre. Jeanne Fontaine-Sarda est toute jeune dans le métier. " Les misérables" de Ladj Ly est son deuxième long métrage avec " La dernière vie de Simon "

Laurent Rizzon, régisseur général. Le métier qui se voit le moins et pourtant indispensable. Le régisseur est en charge de la logistique d'un tournage, des places de parking à l'hébergement de l'équipe, l'installation d'une cantine, le transport de matériel, des techniciens et des comédiens. Le régisseur est aussi le point d'accord entre le monde réel et la volonté du réalisateur. Laurent Rizzon a une grande expérience; citons entre autres " J'accuse " de Roman Polanski, " Au revoir là haut " d'Albert Dupontel, " Les chansons d'amour " de Christophe Honoré..

Tous les trois nous raconterons les coulisses de leur métier et aussi entre le monde réel et la volonté du metteur en scène.

