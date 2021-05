La jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. L'une qui a dû vivre après le trauma de la guerre et l'autre qui doit composer dans cette France de 2021. Pas de comparaison possible mais deux beaux films pour aller plus loin...

Jean-Pierre Darroussin et Guillaume Brac © Getty

" La guerre c'est toujours des salauds qui la font à des types bien et les types bien là, il n'y en avait pas, c'était des hommes, c'est tout ". Une phrase extraite du livre de Laurent Mauvignier "Des hommes" adapté au cinéma par le cinéaste Belge Lucas Belvaux.

Invité : Jean-Pierre Darroussin. L'acteur français incarne dans ce film Rabut, un ancien de la guerre d'Algérie qui se souvient douloureusement. A ses côtés dans ce film Gérard Depardieu et Catherine Frot entre autres. " Pour ce rôle" dit Lucas Belvaux " il fallait un comédien très bon dans l'écoute et dans le regard et donc, une présence."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De jeunes hommes, trois garçons dans une voiture en direction de la Drôme pour conquérir une fille, des vacances et un peu de liberté

Invité : Guillaume Brac réalisateur du film "A l'abordage". Sous un joli film de vacances, une description subtile de la jeunesse d'aujourd'hui, de ses métissages avec l'apparition de trois nouveaux visages dans les rôles principaux : Eric Nantchouang, Salif Cissé et Edouard Sulpice. A noter que ce dernier est également à l'affiche du film de Lucas Belvaux " Des hommes " et qu'il y interprète le rôle de Jean-Pierre Darroussin jeune !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les cadeaux offert aux invités :

"Les Vitelloni" de Federico Fellini , un DV / BR édité par Tamasa

de , un DV / BR édité par "Les nuits de Cabiria" de Federico Fellini, un DVD / BR par Tamasa

L'actualité des festivals :

Le 39° Festival Cinéma d'Alès - Itinérances - du 1er au 9 juin

- - du 1er au 9 juin Le Festival international du Film d'Aubagne -MUSIC & CINEMA- du 31 mai au 5 juin

La programmation musicale :