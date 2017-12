Deux journalistes, Thomas Baurez et Gael Golhen, pour partager avec nous leur année cinéma 2017. Nos coups de cœur, nos révélations de l'année, les choix très subjectifs de quatre paires d'yeux braqués sur les toiles en 2017.

Au cinéma © Getty

Thomas Baurez est journaliste cinéma à Studio CinéLive et France 24, Gael Golhen est rédacteur en chef à Première.fr ; ils nous livrent donc leurs coups de cœur cinéma de l'année, celui ou celle qui est la révélation, et le livre, coffret DVD ou rétrospective à ne pas rater...

Thomas Baurez a choisi d'évoquer le film de Ang Lee _Un jour dans la vie de Billy Lynn (DVD Warner)_ l'acteur Jean Michelangeli révélation du film Une vie violente de Thierry de Peretti (sortie DVD chez Pyramide le 2 janvier), ainsi que le livre Rose pourquoi de Jean-François Civeyrac publié aux éditions POL.

Pour Gael Golhen, le film de l'année est Silence de Martin Scorsese, la révélation est Clément Cogitore avec son moyen métrage Braguino, il s'enthousiasme aussi pour la rétrospective Henri Georges Clouzot à la Cinémathèque française à Paris ainsi que le coffret Clouzot chez TF1 Vidéo.

Pour Christine Masson The lost city of Z de James Gray est le film de l'année (DVD Studio Canal), la révélation est Salim Shaheen le cinéaste afghan héros du documentaire Nothingwood, de Sonia Kronlund (DVD édité chez Pyramide) et se passionne pour le livre Faire un film de Siney Lumet aux éditions Capricci

Pour Laurent Delmas, Certaines femmes, de Kelly Reichardt est le film de l'année (disponible en VOD), la révélation est l'actrice Louise Chevillotte à l'affiche de L'Amant d'un jour de Philippe Garrel (DVD Blaqout) et il nous recommande le coffret DVD J'accuse d'Abel Gance chez Gaumont

Les sorties de la semaine

L'échange des princesses, de Marc Dugain BA

I am not a witch, de Rungano Nyoni BA

Tout l'argent du monde, de Ridley Scott BA

The wedding plan, de Rama Burshtein BA

Le rire de Madame Lin, de Zhang Tao BA

Un été islandais, de Gudmundur Arnar Gudmundsson BA

Kedi, des chats et des Hommes, de Ceyda Torun BA

Les films de la semaine

La programmation musicale

Baxter, DURY Miami