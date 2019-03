La réalisatrice Agnès Varda est décédée ce vendredi 29 mars. Elle était l'amie d'On aura tout vu. Il est donc naturel de lui rendre hommage, comme il se doit, en (ré)écoutant sa voix. En deuxième partie d'émission, il sera question d'amour avec la réalisatrice Claire Burger qui sort "C'est ça l'amour".

Agnès Varda © AFP / Alberto PIZZOLI

Hommage à Agnès Varda, 1928 - 2019

Parce qu'elle était souvent venue dans l'émission (et qu'elle en avait même adapté et féminisé le générique de fin), quoi de mieux pour rendre hommage à Agnès Varda que d'entendre sa voix. On aura tout vu brosse un portrait de la réalisatrice disparue avec des extraits de ses interventions dans l'émission ainsi que dans Ciné qui chante de Laurent Delmas, dont elle était l'invitée en août 2018. Pour le plaisir, l'émission est habillée par de nombreux extraits de ses films.

Claire Burger pour 'C'est ça l'amour'

Après Party Girl, un premier film qu'elle avait co-réalisé avec Marie Amachoukeli et Samuel Theis, la réalisatrice Claire Burger revient derrière la caméra pour son second long-métrage, C'est ça l'amour. Le film raconte le quotidien de Mario, incarné par Bouli Lanners, un père qui élève seul ses deux filles depuis le départ de leur mère. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de celle-ci, quand Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

La réalisatrice envisage cette famille éclatée traversant une zone de turbulences comme un champ de bataille, où les personnages, sous pression constante, en proie aux rapports passionnels et aux émotions à fleur de peau, se font parfois la guerre avec violence. Dans C'est ça l'amour, il est ainsi question d’amour, certes, mais aussi de pouvoir, de territoire, de reconquête ou de désertion.

Pour parler d'amour et d'Agnès Varda, Christine Masson et Laurent Delmas reçoivent la réalisatrice Claire Burger.

Séries Mania - Contenu exclusif pour la page Internet et le podcast de l'émission

Christine Masson s'est rendue le week-end des 23 et 24 mars à la deuxième édition de Séries Mania Lille / Hauts de France, festival international des séries, qui s'est tenu du 22 au 30 mars 2019. Elle y a rencontré des fans de Demain nous appartient (TF1), le créateur de Hippocrate (Canal +) et membre du jury Thomas Lilti, le réalisateur Dominik Moll pour la série Eden (Arte), ainsi que le réalisateur Rodolphe Tissot et la scénariste Raphaëlle Roudaut pour la série La Dernière Vague (France 2)

11 min On aura tout vu - MODULE SERIE MANIA !

►►► ALLER + LOIN | Séries Mania... sur écoute, le podcast original, par Benoît Lagane

Romain Duris, "Lola", extrait de la bande-originale du film 17 fois Cécile Cassard de Christophe Honoré (2002)